Liebe Trader,

Die türkische Notenbank hat am Mittwoch den Versuch unternommen in einer überraschenden Zinserhöhung die Talfahrt der Lira zu stoppen - die Landeswährung befindet sich trotz der Zinserhöhung wieder auf dem absteigenden Ast. Seit den frühen Morgenstunden hat die Währung erneut über drei Prozent an Wert verloren. Auch wenn gestern in einer Krisensitzung der türkischen Zentralbank beschlossen wurde den sogenannten LLW-Zinssatz von 13,5 Prozent auf 16,5 Prozent anzuheben, scheiterte der Versuch der Währungshüter den Wertverfall zu beenden und damit die hohe Inflation einzudämmen. Zeitweise schoss der Kurs am Mittwochabend sogar um etwa sieben Prozent nach oben, nachhaltig scheint auch diese Maßnahme nicht zu werden.

Long-Chance:

Aus technischer Sicht gibt es derzeit keine Entwarnung für den weiteren Wertverfall der türkischen Landeswährung, aktuell steuert ein Euro auf die Marke von 5,5100 Lira zu. Oberhalb des runden Kursniveaus von 5,5000 Lira per Tagesschlusskurs muss daher von einer weiteren Entwertung in Richtung 5,6620 Lira ausgegangen werden. Darüber dürfte sich der Wertverfall sogar zu den gestrigen Verlaufshochs von 5,7688 Lira ausbreiten. Kommt es am Donnerstag hingegen doch noch zu einer nachhaltigen Trendwende an dem markanten Niveau von rund 5,5000 Lira, so beschränkt sich das Abgabepotenzial zunächst auf 5,3151 Lira. Erst darunter bestünde eine realistische Chance, zurück auf das Niveau aus April dieses Jahres um 5,1938 Lira zurückzukehren. Spätestens am mittelfristigen Aufwärtstrend um 5,0981 Lira dürfte der Euro wieder die Oberhand gewinnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 5,5067 TRY

Kursziel: 5,6620 / 5,7688 TRY

Stop: < 5,3150 TRY

Risikogröße pro CFD: 0,1917 TRY

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Euro/Türkische Lira; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspaares zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 5,5067 TRY; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

