Die Hauptversammlung der Deutschen Bank läuft … was werden die Anleger am Ende als Fazit ziehen? Wird man dem erneuten "Aufbruch" unter erneut neuem CEO vertrauen? Oder den Eindruck bekommen, man rührt nur weiter mit den selben Löffeln in der selben alten Suppe? Für die Aktie (ISIN: DE0005140008) heißt es jetzt: Sekt oder Selters. Je nachdem, ob sich der Daumen der Anlegerschaft am Ende dieses Tages hebt oder senkt, kann die derzeitige charttechnische Konstellation zu einer Bodenbildung werden … oder zur Initialzündung für eine erneute und dann womöglich länger dauernde Reise an und unter die Zehn Euro-Marke. Sehen wir uns den Chart an:

Wir haben ihn hier auf Wochenbasis seit Anfang ...

