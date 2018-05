Daun (ots) - Ein Blick auf den diesjährigen ASTRA TV-Monitor zeigt: Der Satellit ist mehr denn je die führende TV-Plattform in Deutschland. Wenn am 14. Juni das erste Spiel der Fußball WM 2018 angepfiffen wird, werden die besten Live-Bilder wieder einmal via Satellit zu empfangen sein. Auch hinsichtlich seiner Signal-Verteilung bleibt Sat-TV weiterhin agil und assimiliert z.B. die Vorteile modernster Lichtwellenleiter-Technologien. Passend zum Sport-Highlight des Jahres und dem Start der ANGA COM 2018, Deutschlands wichtigster Messe für Breitband, Kabel und Satellit haben wir eine InfoDigital-Ausgabe rund um den digitalen Satellitenempfang geschnürt.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Unser Technikratgeber Optik zeigt die zahlreichen Vorteile der optischen Verteilung von Satelliten-Signalen mit einer Marktübersicht erhältlicher Komponenten. Auch gehen wir die riesige internationale Programmvielfalt ein, die sich mit Multifeed-Anlagen empfangen lässt. In unserem 32 Seiten Extra-Heft Satfinder.info finden Sie zudem alle Frequenzen der beliebtesten Satelliten inklusive HD+, Freenet TV Sat, Diveo und Sky. Den Auftakt der Fußballweltmeisterschaft in Russland begleitet InfoDigital mit ausführlichen Hintergründen und einem praktischen WM-Programmplaner. Unser großer InfoDigital Messeguide zur ANGA COM 2018 hält auch in diesem Jahr wieder Hallenpläne, Ausstellerlisten und die wichtigsten Produkt-Highlights bereit. Im Vorfeld zum Start der neuen Multimedia-Plattform Sky Q in Deutschland und Österreich hat InfoDigital das Paket unter die Lupe genommen. Auch das leistungsfähige StreamOn-Mobilpaket der Telekom haben wir genauer beleuchtet. Bei der heißen Debatte rund um den Rundfunkbeitrag bringen wir Sie auf den aktuellen Stand.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 06/2018 (Nr. 363), die ab Freitag, 25. Mai 2018 im Handel sowie im Internet unter http://bit.ly/infodigital363 erhältlich ist.



