Köln (ots) - "Ohne Kinder wäre die Welt eine Wüste", sagte einst so treffend Jeremias Gotthelf. Aus diesem Grund feiern wir in jedem Jahr den internationalen Kindertag oder - wie er auch genannt wird: "Kampftag für die glückliche und friedliche Zukunft aller Kinder" (o.V., 1988). Zu diesem Anlass lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us am Samstag, den 02.06.2018, Kinder und Familien zur Spielerallye in seine Filialen in Deutschland*, Österreich und der Schweiz ein.



Am Samstag, den 02.06.2018, dreht sich einmal mehr alles um die Kleinsten bei Toys"R"Us. Bei der kostenlosen Mitmach-Rallye gibt es viel zu entdecken. Von 11 bis 17 Uhr (DE) bzw. 10 bis 16 Uhr (AT, CH) kann man sich hier in fremden Welten verlieren und viele tolle Sachen ausprobieren und erkunden. Ob eine Teilnahme beim Kickerturnier von Playmobil, das Testen des neuen LEGO Sets aus der Jurassic World oder bei der Jagd auf Monster, hier gibt es jede Menge Spielspaß für jeden. Als ganz besonderes Highlight kann man am großen Beyblade Qualifikations-Turnier teilnehmen und sich so für die Weltmeisterschaften in Paris qualifizieren. Welcher Beyblade Fan würde sich das entgehen lassen?



"Der internationale Kindertag ist für uns bei Toys"R"Us ein Muss. Bei uns stehen das Wohl sowie die Wünsche und Bedürfnisse aller Kinder immer an erster Stelle. Daher bieten wir unseren Kunden anlässlich dieses Tages ein ganz besonderes Erlebnis in unseren Märkten", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, verantwortlich für die Events bei Toys"R"Us Zentral Europa. "Neben dem Spielspaß gibt es für die Teilnehmer wieder tolle Preise bei unserem großen Kindertags-Gewinnspiel zu gewinnen."



Zu den Spielstationen



Bei der Toys"R"Us Spielerallye zum Kindertag stehen vier verschiedene Mitmach-Stationen für Groß und Klein bereit. Die Schussfunktionen der neuen LEGO Jurassic World Produkte können genauso wie die Ballkünste an dem Playmobil Kickertisch ausprobiert werden. Für die ganz Mutigen geht es auf Monsterjagd mit dem Glibber Klatsch Geschicklichkeitsspiel von Ravensburger. Strategisches Geschick wird beim Manövrieren des roten Eiswagens aus dem Parcours bewiesen. Vor Ort können sich Beyblade Fans für die Beyblade Weltmeisterschaft qualifizieren. Darüber hinaus können alle Kinder eine Teilnahmekarte ausfüllen und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen.



Vorbeischauen und mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - bei der großen Toys"R"Us Spielerallye zum Internationalen Kindertag am 2. Juni 2018.



Quelle: VEB Bibliografisches Institut Leipzig, Universallexikon 1988 * ausgenommene Märkte: Münster, Schwerin, Hanau, Recklinghausen, St. Augustin



Über TOYS"R"US



Toys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialen sowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de, www.toysrus.at und www.toysrus.ch.



