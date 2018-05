Brno, Tschechien (ots/PRNewswire) -



Flowmon Networks (https://www.flowmon.com), ein Anbieter moderner Überwachungs- und Sicherheitslösungen für Netzwerkinfrastrukturen kündigte heute an, dass GÉANT jetzt Flowmon als Verteidigungslösung gegen DDoS einsetzt. Die Lösung schützt die Infrastruktur von GÉANT, dem größten und modernsten Netzwerk für Forschung und Ausbildung (Research and Education, R&E), gegen DDoS-Bedrohungen.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg )



Gemeinsam mit über 40 Partnern des nationalen Forschungs-und Ausbildungsnetzwerks (National Research and Education Network, NREN) in Europa bietet das Netzwerk von GÉANT 50 Millionen Nutzern und 10.000 R&E-Institutionen einen hochverlässlichen und unbeschränkten Zugang zu Rechnerleistung, Auswertungen, Speicher, Applikationen und anderen Ressourcen.



"Diese Dienstleistungen haben eine kritische Priorität für die Mission unserer NREN-Partner, die einer dauerhaften und zunehmenden Bedrohung durch DDoS-Angriffe ausgesetzt sind," sagte Evangelos Spatharas, Head of Security bei GÉANT.



Um die DDoS-Bedrohung zu bewältigen entschied GÉANT, seine Sicherheitsinfrastruktur weiter zu stärken und eine spezialisierte Out-of-Path-Anti-DDoS-Lösung (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/ddos-protection) einzusetzen. Mit einem IP-Backbone, das jeden Tag Petabyte-Mengen an Daten überträgt und regelmäßig bei Geschwindigkeiten von über 500 Gbps operiert, war die Fähigkeit zur Überwachung dieses großmaßstäbigen Datenverkehrs eine Schlüsselanforderung. Mehrmandantenfähigkeit, Interoperabilität und volle Redundanz waren ein Muss. Nach Bewertung führender Anbieter der Branche wählte GÉANT die Anti-DDoS-Lösung von Flowmon Networks aus.



"Flowmon ist Teil der Security-as-a-Service-Plattform und reduziert die Reaktionszeit auf einen laufenden Angriff dramatisch. Dadurch kann die europäische Forschungs- und Ausbildungsgemeinschaft von den stets verfügbaren Diensten profitieren und ihre Werte schützen," kommentiert Frank Dupker, VP of Sales WEMEA bei Flowmon Networks.



Der DDoS Defender von Flowmon setzt maschinelles Lernen ein und analysiert die sogenannten Flow-Daten (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/netflow-ipfix), die von Routern, Switches und anderen Netzwerkgeräten erzeugt werden. Das Programm lernt kontinuierlich die Datenverkehrsprofile und entdeckt Verletzungen des Datenverkehrs, die durch Distributed-Denial-of-Service-Angriffe verursacht werden.



Der Einsatz des DDoS Defenders folgt einer lang anhaltenden Kooperation zwischen Flowmon Networks und GÈANT. "Unsere Organisationen haben beide einen starken Fokus auf Innovation. Flowmon versteht stets unseren Bedarf und wir können uns stets auf ihre Technologie und den Support verlassen," fügt Spatharas hinzu.



Informationen zu Flowmon Networks



Flowmon Networks (http://www.flowmon.com) entwickelt Produkte zur Überwachung der Netzwerk-Performance und zur Netzwerksicherheit, die Informationen aus den Datenverkehrsströmen nutzen.



Informationen zu GÉANT



GÉANT (http://www.geant.org) ist Europas führende Kollaborationsplattform für Netzwerke und zugehörige Infrastruktur und Services für Forschung und Ausbildung und trägt zum wirtschaftlichen Wachstum und der Wettbewerbsfähigkeit Europas bei. Die Organisation entwickelt, liefert und fördert moderne Netzwerk- und assoziierte E-Infrastruktur-Dienstleistungen und unterstützt Innovationen sowie das Knowledge-Sharing zwischen ihren Mitgliedern, Partnern, und der breiteren Forschungs- und Ausbildungs-Netzwerkgemeinschaft.



Kontaktinformation: Lukas Dolnicek, PR & Communications, T: +420-530-510-616



OTS: Flowmon Networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121926 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121926.rss2