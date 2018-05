Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktie: Platzierungen gut weggesteckt - Aktienanalyse Starke Zahlen hat der Börsenneuling HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) präsentiert: Der Umsatz des Kochboxenversenders kletterte im ersten Quartal 2018 um 44 Prozent auf 295,6 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...