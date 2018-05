Die Baader Bank hat das Kursziel für Sixt nach den starken Kursgewinnen der Aktie von 65 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autoverleiher werde auch in diesem Jahr stark wachsen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der außerordentliche Kursanstieg spiegele sich mittlerweile in einer im Vergleich zu den Wettbewerbern hohen Bewertung der Aktie wider, so dass das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt sei./bek/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-05-24/12:21

ISIN: DE0007231326