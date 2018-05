Köln (ots) -



Vom 25. bis 27. Mai 2018 finden an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf die "Bundeswehr Olympix" statt. Mehr als 25 Hindernisse - vornehmlich Wasser- und Kletterhindernisse - erwarten die 500 Jugendlichen. Der acht Kilometer lange Hindernisparcours fordert von den Jungen- und Mädchenteams nicht nur körperliche und geistige Fitness, sondern vor allem Teamwork.



"Nur gemeinsam lässt sich der anspruchsvolle Parcours bewältigen. So können wir den Jugendlichen ganz praktisch zeigen, worauf es bei der Bundeswehr ankommt: Zusammenhalt, Kameradschaft und die Bereitschaft, an die eigenen Grenzen zu gehen. Wir freuen uns, dass derart viele Jugendliche die Herausforderung annehmen möchten", sagt Dirk Feldhaus, der Beauftragte für die Kommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr.



Die jeweils fünf schnellsten Teams werden am 27. Mai im Finale gegeneinander antreten. Hauptpreis für die Gewinner ist ein Segeltörn mit der Deutschen Marine, welcher von der Sportsoldatin und Olympiasiegerin im Zweierbob Mariama Jamanka überreicht wird.



Die Sportschule der Bundeswehr bietet für die Austragung der "Bundeswehr Olympix" die idealen Voraussetzungen. Hier trainieren auch die international erfolgreichen Spitzensportler der Bundeswehr, die bei jedem Wettkampf an ihre Grenzen gehen und für sich und ihr Team alles geben.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bundeswehrentdecken.de/bundeswehr-olympix



Medienvertreter sind am Samstag, den 26. Mai 2018, eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.



Hinweise für die Medien:



Termin: Samstag, den 26. Mai 2018, ab 09:00 Uhr. Bitte führen Sie ein gültiges Ausweisdokument mit.



Ort: Sportschule der Bundeswehr in Warendorf, Dr.-Rau-Allee 32, 48231 Warendorf



Das Presseteam wird Sie am Eingang der Sportschule der Bundeswehr empfangen.



