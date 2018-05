Oberhaching (ots) -



Im Juli schütten erneut drei Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG aus. Anleger der Fonds RWB Secondary III sowie India III erhalten Auszahlungen in Höhe von jeweils 10 Prozent. Der RWB Infrastructure India schüttet auf einen Schlag 25 Prozent aus. Erst im März des laufenden Jahres hatten ebenfalls drei RWB Fonds an Anleger ausgezahlt.



"Wir verzeichnen seit einiger Zeit sehr erfolgreiche Unternehmensverkäufe in unseren verschiedenen Portfolios. Es freut uns sehr, wenn wir diese positive Fondsentwicklung in Form von Auszahlungen direkt an unsere Anleger weitergeben können", sagt RWB Vorstand Horst Güdel. "Jede einzelne Ausschüttung, die wir an unsere Anleger tätigen können, bestätigt unsere grundlegende Überzeugung: Private Equity funktioniert auch für Privatanleger", so Güdel weiter. Während der RWB India III die erste Auszahlung leistet, erhalten Anleger der Fonds Secondary III und Infrastructure India bereits zum zweiten Mal Ausschüttungen.



Über die RWB Group AG:



Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 185 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 2.700 Zielunternehmen investiert. Über 1.500 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private Equity Dachfonds gehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilen in Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot.



