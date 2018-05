Seit die Marktteilnehmer auf die jüngste Quartalsbilanz der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) zunächst zugriffen, die Aktie dann aber unmittelbar danach in umso heftigere Abgaben geriet, ist der Wurm drin. Kaum jemand traut sich, die Aktie anzufassen. Und dass Morgan Stanley das Kursziel für die Commerzbank von 15,70 deutlich auf 12 Euro senkte und die Einstufung von "Übergewichten" auf "marktkonform gewichten" senkte, war nur Wasser auf die Mühlen der Pessimisten. Sicher, das Kursziel läge immer noch klar über dem aktuellen Niveau. Aber die Senkung an sich ist es, die aufs Gemüt drückt. Irgendwie, so hat man den Eindruck, geht einfach nicht genug voran. Und die Nervosität, die heute ...

