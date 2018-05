Mainz (ots) -



Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) fallen aus allen Wolken, als ihr Sohn Rolfi (Oskar Bökelmann), der noch keine 20 und in Los Angeles mitten im Studium ist, ankündigt, in drei Tagen zu heiraten. Die Komödie "Ihr seid natürlich eingeladen" zeigt das ZDF am Montag, 28. Mai 2018, 20.15 Uhr. In weiteren Rollen spielen unter anderen Thekla Carola Wied, Judy Winter, Eva Löbau, Stephan Grossmann und Ludie Diekumpovisa. Regie führte Thomas Nennstiel nach dem Drehbuch von Alexander Dydyna. Mit "Ihr seid natürlich eingeladen" verfilmt das ZDF zum dritten Mal einen Roman von Andrea Sawatzki über die Familie Bundschuh.



Obwohl die Hochzeit so kurzfristig angesetzt ist, möchten Gundula und Gerald Rolfi natürlich zu diesem Anlass den schönsten Tag seines Lebens bereiten. Da das Geld bei allen knapp ist, soll die Hochzeit im Garten der Bundschuhs in Berlin gefeiert werden. Doch wenn Familie Bundschuh samt Oma Ilse (Thekla Carola Wied), Oma Susanne (Judy Winter), Gundulas Bruder Hadi (Stephan Grossmann) und dessen Frau Rose (Eva Löbau) mithilft, ist Chaos programmiert. Bei der Ankunft von Rolfis schwangerer Braut Candy (Ludie Diekumpovisa) und ihrer Familie erwarten die Eltern zudem einige Überraschungen. Und als am Tag der Trauung auch noch die Hochzeitslimousine streikt und sich herausstellt, dass Candys Baby gar nicht von Rolfi ist, überschlagen sich die Ereignisse.



