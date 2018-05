Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der neuen Langfristziele bis 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Sie lägen im erwarteten Rahmen und deckten sich mit den zuvor von 2014 bis 2018 gesteckten Zielen, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Näher diskutiert würden sie sicher auf der Kapitalmarktveranstaltung am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag./ag/ajx Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508