Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Insiderkäufe sorgen für positive Signale - Aktienanalyse Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist besser als von Experten erwartet ins Jahr 2018 gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Das operative Ergebnis sei zwar um rund zwölf Prozent auf 289 Mio. E ...

Den vollständigen Artikel lesen ...