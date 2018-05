Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen zum ersten Quartal von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Start ins neue Jahr sei schwach verlaufen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die operativen Barmittel des Anlagenbauers deutlich negativ gewesen. In den kommenden Quartalen dürfte sich die Lage bei den operativen Gewinnen aber aufhellen./bek/ajx Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-05-24/12:56

ISIN: DE0005565204