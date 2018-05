Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Rio Tinto von 4500 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf einen Verkauf der Grasberg-Mine sei bereits hinlänglich hingewiesen worden und ein möglicher Preis von 3,5 Milliarden US-Dollar wäre ein positives Ergebnis, schrieb Analyst Grant Sporre in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte berücksichtigt nun zudem die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt./ajx/bek Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-05-24/12:58

ISIN: GB0007188757