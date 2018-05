Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe in Europa stark abgeschnitten, während die Margen in der nordamerikanischen Freihandelszone (Nafta) und in der Region Asien-Pazifik unter Druck gestanden hätten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Datum der Analyse: 24.05.2018

ISIN DE000JST4000

