Baden-Baden (ots) - Programmhinweis für das SWR Fernsehen



Donnerstag, 24. Mai 2018 (Woche 21)/24.05.2018



20.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mit Clemens Bratzler



Jubiläumssendung: 10 Jahre "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler



Die Themen:



Bienen, Schmetterlinge & Co. - was tun gegen das Insektensterben? In Gärten und auf Äckern ist es still geworden. Weniger Brummen, weniger Summen. Drei Viertel aller Insekten sollen in den vergangenen beiden Jahrzehnten verschwunden sein. Die Politik müsse reagieren, warnen Expertinnen und Experten. Ob Wildbiene, Schmetterling oder Nachtfalter, die Kleintiere leiden unter dem Gifteinsatz auf Äckern und Wiesen. Grünflächen werden versiegelt, statt Blumen "sprießen" Häuser und Straßen. Lebensraum für Insekten gehe mehr und mehr verloren, beklagen Naturschützer. Die Europäische Union hat aktuell zwar einige Insektizide verboten und die Landesregierung will Millionen in die Artenvielfalt investieren, aber reicht das? Insektenfreunde fordern, den Pestizid-Einsatz auf heimischen Äckern drastisch zu reduzieren und den schonenderen Öko-Landbau zu stärken. Gast im Studio ist Peter Hauk (CDU), Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz.



"Vor Ort": Bei Insektenfreunden: "Vor Ort"-Reporterin Alexandra Gondorf trifft Menschen, die für Wildbienen kämpfen. Sie begleitet einen Insektenforscher bei der Arbeit und spricht mit einer Hobby-Gärtnerin, in deren Garten es in diesem Jahr so still ist wie nie.



Luxuscamper statt Iglu-Zelt: Aus dem Abenteuer-Camping-Urlaub von einst ist eine Massenveranstaltung mit Luxusausstattung geworden. Camping boomt, der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Baden-Württemberg.



Die Pfandflasche als schnelle Einnahmequelle: Gut organisierte, oft aggressive Flaschensammler findet man überall, wo getrunken wird und Pfandflaschen zum lukrativen Geschäft werden.



Making of "Zur Sache Baden-Württemberg": Ein exklusiver und unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen der Produktion der Sendung.



Stuttgart 21 - Evergreen oder Endlosstory? Ein Blick zurück auf das Großbauprojekt Stuttgart 21: Warum sind die Kosten innerhalb von zehn Jahren explodiert? Hat sich der Blickwinkel der Politik auf das Projekt gewandelt?



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2