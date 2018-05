Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Details zur Strategie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13,50 Euro belassen. Die Anpassungen der Bank im Aktiengeschäft seien nicht überraschend, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte insbesondere die neuen Kostenziele positiv. Dennoch seien die Auswirkungen auf die Erträge in den kommenden Quartalen schwer abschätzbar. Die Bewertung der Aktie sei gemessen am Kurs-Buch-Wert von unter 0,4 äußerst günstig./bek/ajx Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-05-24/13:38

ISIN: DE0005140008