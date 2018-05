Am 02. Februar war es soweit - das Münchner Unternehmen Stemmer Imaging betrat das Frankfurter Börsenparkett. Wer direkt von Anfang an dabei war, und sich die Aktien des Neulings für einen Ausgabepreis von 34 Euro sicherte, freut sich bereits heute über ein Plus von über 26 Prozent.

