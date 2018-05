Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,60 Euro belassen. Der Betreiber von Einkaufszentren sei gut in das Jahr 2018 gestartet, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe von der Akquisition eines Shopping Centers im tschechischen Brünn profitiert./bek/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007480204