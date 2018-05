Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach der geplanten Übernahme der schwedischen Wohnimmobiliengesellschaft Victoria Park auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Diese passe strategisch gut zu Vonovia, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der schwedische Markt ähnele dem deutschen sehr. Er rechne damit, dass das Angebot am Ende erfolgreich sein werde./bek/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-05-24/13:45

ISIN: DE000A1ML7J1