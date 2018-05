E.ON hat in den vergangenen Tagen noch nicht den großen Ausbruch geschafft. Der Kurs dümpelt weiterhin in Höhe von 9,25 bis 9,40 Euro vor sich hin, monieren die Charttechniker. Dabei überwiegt allerdings die positive Einschätzung. Denn die Aktie kann bis auf die Barriere bei 9,50 Euro nahezu widerstandslos neue Kurse erreichen, 10 Euro sind die erste runde Marke. 10,75 Euro stellen als früheres Zwischenhoch eine weitere Herausforderung dar, so die Meinung der Charttechniker, darüber aber bleiben ... (Frank Holbaum)

