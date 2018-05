Trotz erheblichen Preisdrucks im Kerngeschäft geht der Hersteller von Wechselrichtern für die Photovoltaik davon aus, das Umsatzziel (900 Millionen bis 1 Milliarde Euro) zu erreichen. So äußerte sich das SMA-Management auf der heutigen Hauptversammlung in Kassel.



Künftig soll mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet werden, statt 20 bis 40 Prozent fließen dann 30 bis 60 Prozent des Gewinns in den Dividendentopf. Aus dem 2017er Gewinn sollen 0,35 Euro je Aktie gezahlt werden, nach 0,26 Euro im Vorjahr.



Die Aktie von SMA Solar hatte sich innerhalb eines Jahres fast verdreifacht, sie gab in der Woche vor der Hauptversammlung rund 5 Euro nach.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst