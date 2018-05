Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie hat guten Lauf - Aktienanalyse Der Elektrokonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Unterm Strich habe der DAX-Konzern 2,02 Mrd. Euro verdient - 39 Prozent mehr als im ...

