Der Hamburger Biometrie-Spezialist DERMALOG hat die weltweit schnellste Gesichtserkennung entwickelt. Mit ihr können bis zu eine Milliarde Gesichter pro Sekunde verglichen werden. Die herausragende Geschwindigkeit des Systems wurde nun vom SGS-TÜV Saar bestätigt.



Seit Smartphone-Hersteller die Gesichtserkennung als PIN-Alternative anbieten, ist sie im Alltag vieler Menschen präsent. In anderen Bereichen wie der Zutrittskontrolle wird das biometrische Verfahren schon seit vielen Jahren eingesetzt. Und stetig kommen neue Anwendungen hinzu. Zugleich steigen die Anforderungen an die Gesichtserkennungs-Systeme. So müssen immer größere Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet werden. Neue Maßstäbe setzt dabei die Gesichtserkennung von DERMALOG. Mit ihr können bis zu eine Milliarde Gesichter pro Sekunde verglichen werden - ein Weltrekord. Für einen Abgleich der Europäischen Union mit ihren rund 511 Millionen Bürgern benötigt sie gerade einmal den Bruchteil einer Sekunde. Nun hat der SGS-TÜV Saar die DERMALOG-Lösung getestet und ihre herausragende Geschwindigkeit bestätigt.



Zuvor hatten die TÜV-Experten dem Unternehmen bereits einen Geschwindigkeitsrekord bei der Erkennung von Fingerabdrücken bescheinigt: Bis zu 3,5 Milliarden Finger kann das System der Hamburger pro Sekunde vergleichen. "Diese herausragenden Leistungen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit und machen uns zum Innovationsführer in den bedeutendsten Feldern der biometrischen Identifikation", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. "Die Tatsache, dass gleich mehre biometrische Merkmale in Rekordzeit geprüft werden können, festigt zudem unseren Führungsanspruch in der Multibiometrie, die zunehmend an Bedeutung gewinnt."



Multibiometrische Systeme erlauben den simultanen Abgleich mehrerer biometrischer Merkmale wie Fingerabdrücke, Gesichter und Augen. Dadurch sind sie deutlich zuverlässiger als Lösungen, die nur ein einziges Merkmal prüfen. Das Automatisierte Biometrische Identifizierungssystem (ABIS) von DERMALOG verbindet Multibiometrie und Highspeed-Erkennung in einer Lösung.



