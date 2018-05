Nicht ohne Grund haben wir von sharedeals.de uns sogar von Teilen anderer aussichtsreicher Biotech-Highflyer getrennt, um bei Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) quasi "mit Haus und Hof" mit von der Partie sein zu können. Leser unseres vor rund zwei Wochen veröffentlichten "No Brainer"-Sonderreports lagen mit ihren Positionen gestern zeitweise schon +90% vorne.

Den Krebsforscher Heat Biologics stellen wir hinsichtlich unserer Begeisterung auf eine noch höhere Stufe als seinerzeit Palatin Technologies, das bekanntlich +400% Kurszuwachs innerhalb eines Jahres verzeichnen konnte. Während Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrallye verständlich sind und noch ausstehende Warrants den weiteren Aufstieg bremsen könnten, ist es aus unserer Sicht nur eine Frage der Zeit, bis der Aktienpreis weiteren Auftrieb erfährt. Wir sagen, was auf den ganz großen Wurf hindeutet.

Ein "völliger Game Changer": Heats Krebsimmuntherapie liefert hervorragende Daten

Heats Produktkandidat HS-110, der in Kombination mit Bristol-Myers Squibb's Checkpoint-Inhibitor Nivolumab im Kampf gegen Lungenkrebs eingesetzt werden soll, nähert sich dem Ende seiner umfassenden Phase-2-Studie. Bisherige Zwischenresultate sind "sehr vielversprechend" und Lead Independant Director John Prendergast (übrigens Co-Founder bei unserem +400%-Volltreffer Palatin Technologies) bezeichnet HS-110 als "völligen Game Changer".

Heats einzigartige Technologien "ImPACT" und "ComPACT", die auf einer modifizierten Form des "Heat Shock"-Proteins gp96 basieren, stimulieren die T-Zellen des menschlichen Körpers zur Immunabwehr auf eine noch nie dagewesene Weise und könnten in Zukunft als Kombinationstherapie bei einer Vielzahl von Krebsarten und mit verschiedenen Checkpoint-Inhibitoren zum Einsatz kommen.

Vor gut einem Jahr gab Heat Biologics zudem die Übernahme der texanischen Biotechschmiede Pelican Therapeutics bekannt, an der Heat fortan 80% der Anteile hält. Das verheißungsvolle Unternehmen hat einen neuartigen T-Zell-Rezeptor entwickelt. Die Akquisition kommentierte Unternehmenschef Jeffrey Wolf folgendermaßen:

Die zwei Produktkandidaten von Pelican sind für uns transformative Vorteile, da es überzeugende Daten gibt, die darauf hinweisen, dass TNFRSF25 signifikante Vorteile gegenüber konkurrierenden kostimulatorischen Rezeptoren haben kann, die derzeit entwickelt werden. Dies ist wichtig, weil viele der führenden globalen Pharmaunternehmen sich auf T-Zell-Kostimulatoren konzentrieren, um die Wirksamkeit ihrer bestehenden immunonkologischen Therapien zu verbessern.

Pelicans Technologie ist anscheinend derart vielversprechend, dass die Firma massiv mit Subventionen vom Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT) gefördert wird. In der zweiten Jahreshälfte steht hier eine weitere Zahlung aus dem CPRIT-Topf in Höhe von 6,9 Millionen USD an.

"Leading the Immuno-Oncology Revolution…"

…heißt es auf Heats Website. Und: "Unsere Mission ist es, die Behandlung von Krebs zu revolutionieren, indem wir neuartige Therapien entwickeln, die die Kraft des eigenen Immunsystems nutzen."

Zwar ist Heat nicht das einzige Unternehmen, das sich dem zukunftsträchtigen Feld ...

