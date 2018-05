Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric (GE) nach Aussagen zur Kraftwerkssparte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Viel Neues habe es nicht gegeben, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schnell lösbar seien die Probleme von GE nicht. Und auch in puncto Dividende sei vieles möglich. So sei derzeit offen, ob der Konzern die Ausschüttung von 48 US-Cent je Aktie im Jahr 2019 beibehalte./ajx/ck Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-05-24/14:35

ISIN: US3696041033