Wien (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Russland stieg im März erwartungsgemäß etwas, nachdem sie im Februar auf ein Rekordtief gefallen war (2,4% nach 2,2%), so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report". Die Einzelhandelsumsätze hätten sich leicht verbessert; die Industrieproduktion hingegen habe an Dynamik verloren und etwas unter den Erwartungen gelegen. Auch der Einkaufsmanagerindex als Vorlaufindikator habe sich zuletzt abgeschwächt. US-Präsident Trump habe die Anfang April angekündigten scharfen Wirtschaftssanktionen ein wenig entschärft, habe aber zuletzt schon wieder neue Maßnahmen gegen Russland an ...

