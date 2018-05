Der Darmstädter Merck-Konzern wird auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 1. bis 5. Juni 2018 in Chicago stattfindet, neue Daten aus zahlreichen vorrangigen klinischen Entwicklungsprogrammen vorstellen. Die Abstracts zu sieben Wirkstoffen und acht Tumorarten werden die Position von Merck als ein aufstrebender Hauptakteur in der Onkologie hervorheben, so das Unternehmen in einer Mitteilung. "Die diesjährigen Daten auf der ASCO zeigen das Potenzial unserer Pipeline, tatsächlich bahnbrechende Fortschritte für die Krebstherapie bereitzustellen", sagte Luciano Rossetti, Executive Vice President und Leiter der globalen Forschung und Entwicklung im Biopharmageschäft von Merck.

