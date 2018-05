Liebe Trader,

Nach einer steilen Rally zum Ende letzten Jahres und sogar bis Anfang 2018 hinein, erreichte das Wertpapier von Alphabet ein Kursniveau von 1.198 US-Dollar und markierte damit erneut einen Rekordstand. Doch der anschließende Februar-Crash drückte die Kursnotierungen wieder auf die runde Marke von 1.000 US-Dollar abwärts, womit sich übergeordnet eine Konsolidierung innerhalb eines breiten Abwärtstrendkanals eingestellt hat und die Aktie derzeit als neutral zu bewerten ist. Ein genauer Blick auf die letzten zwei Handelswochen lässt aber ein symmetrisches Dreieck erkennen. In der Charttechnik ist dies ein Indiz auf eine Fortsetzung der bisherigen, aber kurzfristigen Trendrichtung dar. Zwar ändert dies nichts an dem übergeordneten Abwärtstrendkanal, kurzfristig können aber aktive Investoren von einem möglichen Kursschub der Alphabet-Aktie profitieren.

Long-Chance:

Ein dynamischer Ausbruch aus dem vorliegenden symmetrischen Dreieck - wie er sich bereits seit gestern andeutet - könnte ab einem Kursniveau von 1.093,30 US-Dollar zu einem weiteren Anstieg der Alphabet-Aktie an die übergeordnete Abwärtstrendlinie um 1.140 US-Dollar führen. Größere Handelssignale ergeben sich allerdings erst darüber und sollte mindestens mit einem Wochenschlusskurs bestätigt werden. Sollte hingegen das Unterstützungsniveau um 1.069 US-Dollar per Tagesschlusskurs aufgegeben werden, so müssen kurzfristige Rückläufer an die 200-Tage-Linie bei aktuell 1.038 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. In diesem Zusammenhang könnte es sogar noch zu einem kurzfristigen Test der markanten Horizontalunterstützung um 1.008 US-Dollar kommen. Theoretisch hätte die Alphabet-Aktie in diesem Fall sogar noch Platz bis in den Bereich der unteren Trendbegrenzung von 960,00 US-Dollar abzurutschen.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 1.093,30 US-Dollar

Kursziel: 1.140,00 US-Dollar

Stop: < 1.065,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 28,30 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse: 1.085,96 US-Dollar; 14:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

