bit by bit Holding AG: Verkauf von 85% der Aktien DGAP-Ad-hoc: bit by bit Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf bit by bit Holding AG: Verkauf von 85% der Aktien 24.05.2018 / 14:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. bit by bit Holding AG Insiderinformation nach § 17 MAR Der Vorstand gibt bekannt, dass am heutigen Tag die Culcha Capital AG, Schweiz, rd. 85 % der Aktien (= Stück 481.000) der bit by bit Holding AG erworben hat. Der Kaufpreis ist bis zum 07.08.2018 zur Zahlung auf einem Notaranderkonto zu hinterlegen. Am 08.08.2018 findet die ordentliche Hauptversammlung der bit by bit Holding AG statt, auf der die Aktionäre über den mehrheitlichen Verkauf informiert werden. Nach Kaufpreiseingang wird die bit by bit Holding AG über ein Barkapital i.H.v. EUR 2.425.000,00 verfügen und ihre Beteiligungen verkauft haben. Derzeit hält die Gesellschaft noch Stück 1.638.975 Aktien der advantec Beteiligungs-kapital AG & Co. KGaA und Stück 430.431 Aktien der Confidence Holding AG. Die Verkaufspreise liegen für die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA bei TEUR 975,0 (Bilanzansatz per 31.12.2017 TEUR 594,0) und für die Confidence Holding AG bei TEUR 1.450,0 (Bilanzansatz per 31.12.2017 TEUR 258,0) und entsprechen dem inneren Wert der Beteiligungen. Mit den Beteiligungsverkäufen wird die bit by bit Holding AG einen deutlichen steuerfreien Gewinn erzielen. Der neue Hauptaktionär beabsichtigt, die Gesellschaft im Immobilienbereich neu auszurichten. Weitere Einzelheiten sind noch nicht beschlossen worden. Berlin, 24.05.2018 Harald Buchner bit by bit Holding AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.bitbybit.ag eMail: info@bitbybit.ag Vorstand: Harald Buchner Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Gemeinhardt Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 64306 B 24.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: bit by bit Holding AG Grunewaldstraße 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-219 088-0 Fax: +49 (0)30-219 088-90 E-Mail: info@bitbybit.ag Internet: www.bitbybit.ag ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689313 24.05.2018 CET/CEST

