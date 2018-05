Selbstfahrende Autos sind noch nicht auf den Markt gekommen, da sie sich noch in der Konzeptionsphase befinden. Aber IHS Markit schätzt, dass sie langfristig mehr als ein Viertel des Neuwagenabsatzes ausmachen könnten, wenn die Einführung in den nächsten Jahren den Durchbruch schafft. Eine der besten Möglichkeiten, diese Chance zu nutzen, ist das Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H). Das Tochterunternehmen Waymo hat einen massiven Technologievorsprung gegenüber ihren Konkurrenten, am Markt für selbstfahrende Autos, erzielt, der bald viel Geld einbringen könnte. Hier ist der Grund. In der Pole-Position Waymo's Autos haben mehr als 5 Mio. Meilen auf öffentlichen Straßen, meist Stadtstraßen, in den USA ...

