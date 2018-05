HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce Konzern Alibaba Group Holding beteiligt sich am Virtual-Reality (VR) Startup Ordre und verschafft sich damit besseren Zugang zum Markt für Luxusmode. Die Alibaba Group Holding Ltd. beteiligt sich mit einem Minderheitsanteil am Virtual Showroom Startup...

Den vollständigen Artikel lesen ...