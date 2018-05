Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, ein führender und bewährter globaler Anbieter von externen Supportdienstleistungen für SAP und Oracle, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in die Liste der Top 20 Most Promising SAP Solution Providers 2018 (http://www.spi nnakersupport.com/download/sap/CIOReview-Top-20-SAP-Solution-Provider s_2.pdf) (Top 20 der aussichtsreichsten SAP-Lösungsanbieter für 2018) des CIOReview Magazine aufgenommen wurde. Spinnaker Support war bereits Anfang des Jahres vom CIO Outlook Magazine als Top 25-SAP-Lösungsanbieter im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet worden.



Das Technologie-Magazin CIOReview stellt eine wegweisende Plattform bereit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, besser auf Veränderungen reagieren zu können und Entscheidungsträgern die Möglichkeit zu geben, ihre Erkenntnisse auszutauschen, und gibt Entrepreneuren die Möglichkeit, ihre innovativen Lösungen zu präsentieren. Das Research-Team der CIOReview-Redaktion hat über 1800 SAP-Partner und Lösungsanbieter analysiert und dabei Lösungen, die Unternehmen helfen, den ROI zu steigern und Geld zu sparen, in die engere Auswahl genommen.



"Unsere Kunden richten ihre Innovationspläne oft an der langfristigen Produktvision von SAP aus, wobei ihnen aber auch klar ist, dass die Vision des Anbieters nicht unbedingt mit ihrer unmittelbaren Planung und den direkten Geschäftsanforderungen übereinstimmt", erklärt Shawn du Plessis, Vice President, SAP Global Support Services bei Spinnaker Support. "Mit Spinnaker Support erhalten die SAP-Kunden die Möglichkeit, die langfristige Vision beizubehalten, erhebliche Summen bei der SAP-Unterstützung einzusparen, um Innovationen zu beschleunigen, und zum geeigneten Zeitpunkt nahtlos wieder in das Supportmodell von SAP einzusteigen".



Spinnaker Support wurde aufgrund folgender Eigenschaften als Top-20-SAP-Lösungsanbieter ausgezeichnet:



- Modernes SAP-Supportmodell, das die Servicequalität verbessert, die Wartungskosten reduziert und keine unerwünschten Upgrades erzwingt. - Extrem erfahrene SAP-Softwareingenieure: kritische Probleme werden umgehend von dedizierten Senior Engineers gelöst - mit nach ISO 9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagementprozessen und nach ISO 27001:2013 zertifizierten Prozessen zum Datenschutzmanagement. - Branchenweit höchste Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Bereitschaft, die Dienstleistungen des Unternehmens weiterzuempfehlen. - Einzigartige Mischung von Full-Technology-Stack-Services für mehr als 130 SAP-Produkte inklusive Drittanbieter-Support, Managed Services, Beratung, Sicherheit und Schwachstellenschutz, und ein hervorragendes Leistungsspektrum an technischer Beratung, die Kunden bei der Handhabung ihrer SAP-Anwendungen von Vor Ort- über Hybrid- bis hin zu Cloud-Anwendungen unterstützt.



Informationen zu Spinnaker Support



Spinnaker Support ist ein führender und bewährter globaler Anbieter von externen Oracle- und SAP-Supportleistungen. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % bei ihren jährlichen Wartungsgebühren und können ihre jeweils aktuelle Softwareversion zeitlich unbegrenzt beibehalten. Eine wachsende Zahl unserer Supportkunden nutzt die von uns angebotenen inkrementellen Services, zu denen Application Managed Services, Technology Managed Services und Consulting gehören, und wir sind weiterhin der einzige Drittanbieter, der diese einzigartige Kombination von Dienstleistungen bereitstellt. Wir sorgen dafür, dass Unternehmensanwendungen mit Spitzenperformance laufen und helfen unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner beim Umgang mit den Lösungen - von Vor-Ort über Hybrid bis Cloud.



Der preisgekrönte Dienstleistungs-Mix von Spinnaker Supports umfasst SAP, BusinessObjects, HANA Database, ausgewählte Next Generation SAP-Lösungen, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca und andere. Mehr zu Spinnaker Support finden Sie unter http://www.spinnakersupport.com/. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook (https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+ (https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).



Informationen zur CIOReview



Die von aus Fremont (Kalifornien) aus publizierte CIOReview ist ein Printmagazin, das die vielfältigen Möglichkeiten, die Unternehmen für den reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftstätigkeit nutzen können, näher untersucht und abklärt. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus CEOs, CIOs, IT-VPs und Mitgliedern der CIOReview-Chefredaktion, hat die "20 Most Promising SAP Solution Providers 2018" ermittelt und die besten Anbieter und Berater in die engere Auswahl genommen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cioreview.com/



OTS: Spinnaker Support newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121197 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121197.rss2



Pressekontakt: Michelle Wilkinson, mwilkinson@spinnakersupport.com, (720) 457-5442 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jpg