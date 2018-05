Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta032/24.05.2018/14:40) - 24.05.2018. Der Vorstand hat heute im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG (" CA Immo") beschlossen, weder eigene Aktien der CA Immo noch die an der IMMOFINANZ AG gehaltenen Aktien in das jeweilige freiwillige öffentliche Teilangebot der SOF-11 Starlight 10 EUR S.à.r.l., Luxemburg einzuliefern.



Derzeit hält die CA Immo insgesamt 5.780.037 eigene Aktien. Bei einer Gesamtzahl von 98.808.336 ausgegebenen Aktien entspricht dies rund 6% der Aktien. Ferner hält die CA Immo Gruppe 54.805.566 Inhaberaktien (bzw. rund 5%) der IMMOFINANZ AG.



