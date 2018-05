DJ DGAP-HV: HORNBACH Baumarkt AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2018 in Landau mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

HORNBACH Baumarkt AG Bornheim/Pfalz ISIN DE0006084403 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 5. Juli 2018, 11:00 Uhr, in der Jugendstil-Festhalle Landau, Mahlastraße 3, 76829 Landau in der Pfalz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. TAGESORDNUNG 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/2018, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017/2018 und des zusammengefassten Lageberichts für die HORNBACH Baumarkt AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB* Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat bereits am 17. Mai 2018 den Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 in Höhe von EUR 21.628.760,00 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 21.628.760,00 Dividende von EUR 0,68 pro Stück-Stammaktie auf 31.807.000 Stück-Stammaktien Sofern die HORNBACH Baumarkt AG im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Auf nicht dividendenberechtigte Stück-Stammaktien entfallende Teilbeträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2017/2018 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017/2018 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen. Der Wahlvorschlag stützt sich auf eine entsprechende Empfehlung des Prüfungsausschusses. 6. *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2018/2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG für das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen. Der Wahlvorschlag stützt sich auf eine entsprechende Empfehlung des Prüfungsausschusses. 7. *Neuwahl des Aufsichtsrats* Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juli 2018. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 MitbestG und § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus je acht Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen. Der Gesamterfüllung wurde gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl auf Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf einen entsprechenden Vorschlag seines Nominierungsausschusses, vor, die nachfolgend unter lit. a) bis h) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu Vertretern der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, und zwar gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird: a) Herr Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Vorstands der HORNBACH Management AG, Annweiler am Trifels, wohnhaft in Annweiler am Trifels; b) Herr Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG, Frankfurt am Main, wohnhaft in Mannheim; c) Herr Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe, wohnhaft in Ettlingen; d) Herr Georg Hornbach, Leiter der Stabsabteilung Controlling und Leiter Ressort Finanzen und Beschaffung, Universitätsklinikum Köln, Köln, wohnhaft in Bonn; e) Herr Martin Hornbach, Geschäftsführender Gesellschafter Corivus Gruppe GmbH, Neustadt/Weinstraße, wohnhaft in Neustadt/Weinstraße; f) Frau Vanessa Stützle, Geschäftsführerin E-Commerce/Omni-Channel der Parfümerie Douglas GmbH, Düsseldorf, wohnhaft in Düsseldorf; g) Frau Melanie Thomann-Bopp, Chief Financial Officer (CFO) der Sonova Retail Deutschland GmbH, Dortmund, wohnhaft in Münster; h) Herr Prof. Dr.-Ing. Jens P. Wulfsberg, Ordentlicher Professor für Fertigungstechnik, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg, wohnhaft in Norderbrarup. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Albrecht Hornbach als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Die Vorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 19. Dezember 2017 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 Absatz 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 wird Folgendes mitgeteilt: Bei den Kandidaten bestehen folgende persönlichen und/oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: a) Herr Albrecht Hornbach: a. Persönliche Beziehungen - Bruder des Vorstandsvorsitzenden Herrn Steffen Hornbach sowie Cousin zweiten Grades der Aufsichtsratsmitglieder Herrn Georg Hornbach und Herrn Martin Hornbach b. Geschäftliche Beziehungen - Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG - Vorsitzender der Geschäftsführung der Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH, Annweiler, die vom stimmberechtigten Kapital der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 6.000.000 Stammaktien (37,5 %) bündelt und vertritt sowie 100 % der Anteile der HORNBACH Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) hält. b) Herr Dr. John Feldmann: Keine c) Herr Erich Harsch: Keine d) Herr Georg Hornbach: a. Persönliche Beziehungen - Bruder des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Martin Hornbach - Cousin zweiten Grades des Vorstandsvorsitzenden Herrn Steffen Hornbach und des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Albrecht Hornbach b. Geschäftliche Beziehungen - Keine e) Herr Martin Hornbach: a. Persönliche Beziehungen - Bruder des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Georg Hornbach - Cousin zweiten Grades des Vorstandsvorsitzenden Herrn Steffen Hornbach und des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Albrecht Hornbach b. Geschäftliche Beziehungen - Mitgeschäftsführer der Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH,

Annweiler, die vom stimmberechtigten Kapital der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 6.000.000 Stammaktien (37,5 %) bündelt und vertritt sowie 100 % der Anteile der HORNBACH Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) hält. f) Frau Vanessa Stützle: Keine g) Frau Melanie Thomann-Bopp: Keine h) Herr Prof. Dr.-Ing. Jens P. Wulfsberg: Keine *Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* a) *Herr Albrecht Hornbach* Jahrgang: 1954 Nationalität: Deutsch Studium an der Universität Karlsruhe, Abschluss als Diplom-Bauingenieur Beruflicher Werdegang: 1981 - 1984 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kaiserslautern 1984 - 1987 Leiter eines Ingenieurbüros für Tragwerksplanung 1987 - 1991 Geschäftsführer einer Grundstücksentwicklungsgesellsch aft und Vermögensverwaltung GmbH 1991 - 1998 Eintritt in die HORNBACH Baumarkt AG und Leitung der Bauabteilung 1998 - 2001 Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG 2001 - 2015 Vorstandsvorsitzender der HORNBACH HOLDING AG seit 2009 Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG seit 2015 Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG (persönlich haftende Gesellschafterin der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * HORNBACH Immobilien AG (Vorsitzender) - Konzernmandat - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * Deutsche Bundesbank in Rheinland-Pfalz und dem Saarland (Mitglied des Beirats bei der Hauptverwaltung) Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: Herr Albrecht Hornbach besitzt als Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG und aufgrund seiner vormaligen Führungspositionen im Konzern umfassende Erfahrung in der Führung und strategischen Weiterentwicklung der HORNBACH-Gruppe. Er vertritt HORNBACH nicht nur in der Finanzkommunikation am Kapitalmarkt, sondern ist insbesondere auch mit Zielgruppen der Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit bestens vertraut. Als Präsident der IHK für die Pfalz und langjähriges Mitglied des Handelsausschusses (Vorsitz 2009-2017) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) bringt er seine Branchenkenntnisse in die nationale und internationale Interessenvertretung von Wirtschaft und Einzelhandel ein. b) *Herr Dr. John Feldmann* Jahrgang: 1949 Nationalität: Deutsch Studium der Chemie an der Universität Hamburg, Abschluss mit Promotion Beruflicher Werdegang: 1980 - 1988 Verschiedene Managementfunktionen für CPC Europe Ltd (ab 1986 Grupo Ferruzzi) 1988 - 1999 In verschiedenen Positionen im Marketing, der strategischen Planung sowie der Region Süd- und Südostasien der BASF AG verantwortlich tätig 2000 - 2011 Mitglied des Vorstands der BASF SE 2012 - 2014 Vorsitzender des Vorstands der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * HORNBACH Holding AG & Co. KGaA - Konzernmandat - * HORNBACH Management AG - Konzernmandat - * KION Group AG (Vorsitzender) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: Herr Dr. John Feldmann besitzt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstand bzw. Aufsichtsrat von international tätigen börsennotierten Industrieunternehmen umfassende Erfahrungen in der strategischen und operativen Führung eines Unternehmens. Herr Dr. Feldmann verfügt insbesondere über ausgeprägte Kenntnisse der strategischen Planung und der Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus bringt er seine Expertise in Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance in die Aufsichtsratstätigkeit ein. c) *Herr Erich Harsch* Jahrgang: 1961 Nationalität: Österreichisch Beruflicher Werdegang: 1981 - 1987 Systemanalytiker bei der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG 1987 - 1992 Bereichsleiter IT-Anwendungsentwicklung bei der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG seit 1992 Geschäftsführer der dm-IT-Tochtergesellschaft Filiadata und Mitglied der dm-Geschäftsleitung, zunächst als Prokurist und ab 2003 als Geschäftsführer seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der dm-drogerie markt GmbH & Co. KG Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * HORNBACH Holding AG & Co. KGaA - Konzernmandat - * HORNBACH Management AG - Konzernmandat - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * dm drogerie markt GmbH, Wals/Österreich Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: Herr Erich Harsch besitzt als Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt GmbH & Co. KG langjährige, herausragende Kenntnisse der Einzelhandelsbranche. Herr Harsch bringt insbesondere weitreichende Erfahrungen in der strategischen Ausrichtung, Marktpositionierung und Weiterentwicklung von Handelskonzepten sowohl im stationären Einzelhandel als auch im E-Commerce in die Aufsichtsratstätigkeit ein. d) *Herr Georg Hornbach* Jahrgang: 1966 Nationalität: Deutsch Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Köln, Abschluss als Diplomvolkswirt Beruflicher Werdegang: 1994 - 1997 Tätigkeiten im Gesundheitswesen/Controlling Uniklinik Köln Schwerpunkt Krankenhausfinanzierung 1997 - 2009 Stellvertretender Abteilungsleiter/Controlling Uniklinik Köln 2008 - 2009 Dozententätigkeit an der VWA Köln seit 2009 Geschäftsführer der CardioCliniC Krankenhausbetriebsges. mbH seit 2010 Leiter Stabsabteilung Controlling des Universitätsklinikums Köln seit 2016 Leiter Ressort Finanzen und Beschaffung Universitätsklinikum Köln Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * HORNBACH Management AG - Konzernmandat - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * Evangelisches Klinikum Köln Weyertal GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats) Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: Herr Georg Hornbach hat in seinen diversen Leitungsfunktionen im Gesundheitswesen weitreichende Kenntnisse in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten erworben. Seine Erfahrungen in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Bilanzierung bringt er in die Aufsichtsratstätigkeit ein. e) *Herr Martin Hornbach* Jahrgang: 1954 Nationalität: Deutsch Studium an den Hochschulen Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen, Abschluss als Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Beruflicher Werdegang: 1983 - 1986 Leiter Organisation und IT bei der Röhrenlager Mannheim AG 1986 - 1995 Geschäftsbereichsleiter Strategie- und IT-Consulting beim Beratungsunternehmen CSC Ploenzke 1995 - 2001 Mitarbeiter im Bereich Informationstechnologie und Logistik der HORNBACH Baumarkt AG, ab 1998 für diesen Bereich verantwortliches Vorstandsmitglied seit 2001 Geschäftsführender Gesellschafter der Corivus Gruppe GmbH 2002 - 2014 Partner und Strategieberater und ab 2008 Vorstand bei der Corivus AG 2008 - 2014 Geschäftsführer der Sanrivus GmbH Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: * Corivus AG (Vorsitzender) * HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (stellv. Vorsitzender) - Konzernmandat - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * Corivus Swiss AG (Vorsitzender des Verwaltungsrats) Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen: Herr Martin Hornbach besitzt langjährige Erfahrung als Strategie- und Unternehmensberater insbesondere in den Bereichen Logistik und IT. Als ehemaliges Mitglied des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG hat Herr Hornbach weitreichende Kenntnisse des Konzerns. f) *Frau Vanessa Stützle* Jahrgang: 1978 Nationalität: Deutsch Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Köln, Abschluss als Diplom-Kauffrau Beruflicher Werdegang: 2003 - 2005 SBK GmbH, Consultant 2005 - 2011 Esprit Europe GmbH, Head of E-Commerce Marketing & Sales 2011 - 2014 s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, Head of E-Commerce & CRM

