Ein gutes erstes Quartal hat am Donnerstag die Aktien der Jost Werke auf ihren höchsten Stand seit zwei Monaten getrieben. Bis zum Nachmittag bauten sie ihre Kursgewinne auf gut 3,5 Prozent und 38,90 Euro aus und waren so der Spitzenreiter unter den Kleinwerten im SDax .

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan bewertete die Resultate des Lkw-Zulieferers in einer Ersteinschätzung als stark. Vor allem die Geschäfte in Europa und Nordamerika hätten den Umsatz angetrieben, auch wenn in letzterer Region sowie in Asien die Margen unter Druck gestanden hätten./tih/he

ISIN DE000JST4000

AXC0273 2018-05-24/15:39