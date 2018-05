Die Barrick Gold-Aktie befindet sich seit März in einer Aufwärtsbewegung, die zuletzt am Widerstand bei 13,81 USD abprallte. Anschließend ging der Kurs der Aktie etwas zurück. Gestern konnte die Aktie in einem schwachen Markt einen kleinen Kurssprung hinlegen.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wird die Luft nach oben nun dünner?

Seit 2016 befindet sich die Barrick Gold-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend, der dazu führte, dass die Aktie immer wieder an der oberen Trendlinie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...