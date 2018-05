FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) beim Vito von Mercedes-Benz eine illegale Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung verwendet. Die Flensburger Behörde fordert den DAX-Konzern zum Rückruf der betroffenen Transporter mit 1,6 Liter Dieselmotor der Abgasnorm Euro 6 auf. Dem KBA zufolge entspreche die Programmierung von zwei Funktionen in der Motorsteuerung nicht den geltenden Vorschriften.

Der Stuttgarter Konzern will gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. "Falls erforderlich wird das Unternehmen die strittige Rechtsauslegung auch vor Gericht klären lassen", so die Daimler AG. Unabhängig von der rechtlichen Klärung des Sachverhaltes wolle der Konzern weiter mit den Behörden kooperieren. Nach Freigabe durch das KBA wolle Daimler die in Frage stehenden Programmierungen des Modells durch ein Software-Update aktualisieren.

Der Vito steht seit einigen Monaten im Visier der Behörde. Im Februar hatte Daimler über "technische Gespräche" mit dem KBA zu circa 1.000 Fahrzeugen Vito Euro 6 aus "alter Produktion" informiert.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 09:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.