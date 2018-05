Liebe Trader,

Die Aktie von Microsoft entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem wahren Outperformer in der Tech-Branche und konnte alleine seit 2011 ihren Börsenwert nahezu vervierfachen. Doch seit Jahresanfang kam der Wert deutlich ins Straucheln und schlug in eine volatile, aber noch immer aufwärts gerichtete Trendphase ein. Seither begrenzen zwei innere Trendlinien das bisherige Kursgeschehen seit Anfang 2018, die zusammengenommen einen steigenden Keil darstellen und diese sehr häufig in der Charttechnik dynamisch zur Unterseite aufgelöst werden. Auf der anderen Seite ist noch gewisses Aufwärtspotenzial bis zur runden Marke von 100,00 US-Dollar vorhanden und kann für den spekulativen Aufbau von Short-Positionen herangezogen werden - zunächst auch innerhalb des Keils.

Short-Chance:

Auf der einen Seite attackieren Bullen womöglich noch in dieser Woche die obere Keilbegrenzung um 100,00 US-Dollar, aber nur ein nachhaltiger Ausbruch darüber kann tatsächlich größeres Aufwärtspotenzial um weitere 10 Prozent in dem Wertpapier von Microsoft freisetzen. Aufgrund der vorliegenden Formation ist aber ebenso ein anschließender Abverkauf zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei derzeit 94,63 US-Dollar möglich und wird auch an dieser Stelle favorisiert. Geht es hingegen mit der Aktie unter das Niveau von 93,00 US-Dollar weiter abwärts, so dürfte sich die bärische Auflösung des vorliegenden Keils durchsetzen und dynamische Kursabgaben zunächst auf 86,48 US-Dollar, darunter sogar auf 83,83 US-Dollar freisetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Sell-Limit-Order: 100,00 US-Dollar

Kursziel: 94,63 / 93,00 US-Dollar

Stop: > 102,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,50 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:





Tageschart:

Microsoft Corp.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse: 98,66 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

