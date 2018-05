Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktie steuert schnurstracks auf Rekordhoch zu! Aktienanalyse Auftakt nach Maß für Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC): Die Immobilienfirma aus dem MDAX ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Das operative Ergebnis aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...