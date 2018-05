Positionierung für den Ausbau von Smart Metering- und verwandten

Diensten in Australien



Zug, Schweiz, und Sydney (ots/PRNewswire) - Der globale Smart

Metering-Marktführer Landis+Gyr (LAND.SW) und Pacific Equity Partners

(PEP) haben heute die Gründung eines Joint Venture bekanntgegeben, um

Acumen von Origin Energy Limited, Australiens größtem

Energieversorger, zu übernehmen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird

unter dem Namen intelliHUB Holdings Pty Ltd. firmieren. Das Geschäft

von Acumen umfasst die Verwaltung und Wartung von 170,000 bereits

installierten Zählern sowie einen substanziellen, langfristig

angelegten Vertrag mit Origin Energy zur Inbetriebnahme weiterer

Smart Meter in ganz Australien. Die Parteien erwarten, dass die

Transaktion in den nächsten Monaten abgeschlossen wird.



intelliHUB wurde 2015 von Landis+Gyr in Vorbereitung auf den

Massen-Rollout von Smart Metern in Australien nach neuen

Wettbewerbsregeln etabliert. Dem Geschäft kam dabei die weltweite

Erfahrung von Landis+Gyr beim internationalen Einsatz von Smart

Metering-Technologie und -Systemen und dem Betrieb von

Zähler-Großanlagen zugute, so dass das lokale Angebot verfeinert

werden konnte. Das Joint Venture wird mit der Akquisition von Acumen

einen erheblichen Teil der geschätzt 8 Millionen Smart Meter

einführen, die ab sofort in New South Wales, Queensland, South

Australia und dem Australian Capital Territory ans Netz gehen sollen.

Landis+Gyr wird sowohl Barmittel als auch sein intelliHUB-Geschäft

mit einem kombinierten Eigenkapitalwert von bis zu 75 Millionen AUD

(rund 57 Millionen USD zu aktuellen Wechselkursen) beisteuern.



Im Rahmen der neuen gemeinsamen Eigentümerstruktur wird das

Unternehmen von PEPs bewährter Erfolgsbilanz in puncto

Geschäftsentwicklung profitieren, um ein langfristiges Wachstum zu

erzielen, das durch eine starke Unternehmensführung und

Nachhaltigkeit untermauert wird. Das Joint Venture startet mit über

500 Millionen AUD Kapital zur Finanzierung des Smart Meter-Rollouts

in Australien. Die Mittel werden über PEPs neuen, mit 1 Milliarde

AUD aufgelegten Secure Assets Fund und ein Bankenkonsortium aus acht

führenden australischen und globalen Finanzinstituten bereitgestellt.



Das Unternehmen wird sowohl die Marke intelliHUB als auch die

Marke Acumen beibehalten, da sich die Aktivitäten der kombinierten

Geschäfte auf das ganze Spektrum von Zählern für Haushalte, Konsum

und Industrie, integrierte Netze und Services für Solarstromzähler in

Australien und Neuseeland konzentrieren. Die Akquisition ist ein

wichtiger Meilenstein für Landis+Gyr, das seine Präsenz im

Asien-Pazifik-Raum immer stärker hin zu einem breit aufgestellten

Anbieter mit marktführenden Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

für die Einführung von Smart Metering entwickelt.



Parallel zur Gründung des Joint Venture hat intelliHUB einen

fünfjährigen Liefervertrag mit Landis+Gyr für ein erwartetes Volumen

von rund 800.000 Smart Metern vereinbart, die bei mehreren

Versorgungsunternehmen in Australien und Neuseeland eingesetzt werden

sollen.



"Landis+Gyr ist der globale Marktführer im Smart Metering und

bietet das branchenweit größte Portfolio für Versorgungsunternehmen

und Wiederverkäufer, um das Stromnetz zu digitalisieren. Wir

investieren bereits seit mehreren Jahren in unsere Produkte und

Lösungen für Australien, und die Partnerschaft mit intelliHUB wird

entscheidend sein, um die besten unserer globalen Smart

Metering-Produkte, Lösungen und Dienstleistungstechnologien für den

australischen Markt zugänglich zu machen", erklärte Richard Mora,

Landis+Gyrs Chief Executive Officer.



"Landis+Gyr verfügt über umfassende internationale Erfahrung und

kennt, mit der Bereitstellung von mehr als 2 Millionen der 2,9

Millionen Smart Meter in Victoria, den australischen Markt und die

Erwartungen der Verbraucher. In dieser Power of Choice-Marktstruktur

ist die Zusammenführung von zwei Branchenführern eine ideale Lösung,

um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Wir sind glücklich über

die Partnerschaft mit PEP bei dieser Akquisition und freuen uns

darauf, weiterhin marktführende Dienstleistungen im ganzen Land

anbieten zu können und den Verbrauchern zu helfen, ihren

Energiebedarf besser zu verwalten", sagte Mora.



Cameron Blanks, Managing Director von PEP, erklärte: "Der

australische Markt steht jetzt kurz vor dem großflächigen Einsatz der

Smart Metering-Technologie. Dies erfordert erfahrene Partner, die

sich intensiv auf das Kundenerlebnis konzentrieren und dafür sorgen,

dass sich dieser Technologiesprung, der nur einmal in einer

Generation erfolgt, bestmöglich nutzen lässt. Wir haben uns

partnerschaftlich mit Landis+Gyr zusammengetan und wir glauben, dass

dies eine eigenständige und differenzierte Energie-Retailer-Erfahrung

mit exzellenter Implementierung durch den globalen Innovationsführer

für Metering-Lösungen schaffen wird".



Herr Blanks sagte weiter: "Wir haben rasch zur einer starken

Partnerschaft mit dem gesamten Landis+Gyr-Team gefunden, und die

reibungslose Zusammenarbeit mit Richard Mora, dem CEO von Landis+Gyr,

und seinen Kollegen in Australien läuft hervorragend. Gemeinsam haben

wir ein robustes Modell entwickelt, um unser gebündeltes Know-how für

den Aufbau und das Wachstum des intelliHUB-Geschäfts einzusetzen".



PEP und Landis+Gyr wurden bei dieser Transaktion von Credit

Suisse, Highbury Partnership und Ironstone beraten. Als

Rechtsbeistand fungierten Baker & McKenzie und Clayton Utz.



Informationen zu Landis+Gyr



Landis+Gyr is Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von

integrierten Energiemanagement-Lösungen für Versorgungsunternehmen.

Mit einem der breitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen

für die komplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen

bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente

Stromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und

Automatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung sowie

Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert in

über 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen erzielt einen

Umsatz von ca. 1,7 Milliarden USD und beschäftigt rund 6.000

Mitarbeiter, deren erklärtes Ziel ein weltweit verbessertes

Energiemanagement ist. Weitere Informationen finden Sie unter

www.landisgyr.com.



Informationen zu PEP



Pacific Equity Partners ist ein führendes australisch-asiatisches

Private Equity-Unternehmen. Die 1998 gegründete Firma verwaltet

erfolgreich fünf Private Equity LBO-Fonds und hat Ende 2017 den PEP

Secure Assets Fund aufgelegt. Der SAF ist auf kontrollierte

Investitionen in einer Reihe von Infrastrukturbereichen wie Energie,

Wasser, Verkehr, Gesundheit, Bildung und Kommunikation ausgerichtet,

die über eine Kombination aus geschützten Cashflows und nicht

realisiertem Wachstums- und Leistungssteigerungspotenzial verfügen.

Das Team stellt strategische Management-Erfahrung und

Kapitalressourcen zur Verfügung, um die Performance seiner

Beteiligungsgesellschaften zu maximieren. Der Fokus liegt dabei auf

Unterstützung der Unternehmensführung, um operative Verbesserungen

voranzutreiben und zusätzliche Wachstumschancen zu realisieren.

Weitere Informationen zu PEP und seinen Beteiligungsgesellschaften

finden Sie unter www.pep.com.au.



Disclaimer



Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete

Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben",

"annehmen", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können",

"könnten", "werden" oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die

Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Landis+Gyr Group AG wesentlich von

denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder

implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten

darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen

verlassen. Landis+Gyr Group AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an

zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



