Starbucks (WKN:884437) beschleunigt seine Wachstumspläne in China mit dem Ziel, dort täglich fast zwei Filialen zu eröffnen. Die Kaffeekette will jährlich 600 Standorte im bevölkerungsreichsten Land der Welt eröffnen. Mit 100 neuen Metropolen auf der Expansionsliste können die Kunden bis Ende 2022 in 230 chinesischen Städten einen Caffe Americano kaufen. Damit würde Starbucks bis Ende 2022 rund 6.000 Filialen haben - doppelt so viele wie heute. Das Unternehmen erwartet, dass sich das Betriebsergebnis aus China im Laufe der Zeit verdoppelt und der Umsatz sich verdreifacht. "Kein westliches Unternehmen oder Marke ist besser positioniert, um sich mit der schnell wachsenden chinesischen ...

