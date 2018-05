Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) fällt heute um rund 2% in den Keller und notiert damit wieder deutlich um Abwärtstrend (GD200 aktuell bei 14,60 Euro). Mit hohen Investitionen in den Glasfaserausbau und einem stabilen Wachstum will die Deutsche Telekom in die kommenden drei Jahre gehen. "Wir haben eine starke Position auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Telekom-Chef...

Den vollständigen Artikel lesen ...