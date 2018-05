Mainz (ots) -



Mit neuem Erscheinungsbild geht "WISO" am Montag, 28. Mai 2018, 19.25 Uhr, im ZDF auf Sendung: In neuer Studio-Deko, mit verändertem On-Air-Design, frischer Farbe, moderner Schrift und klaren Grafiken präsentiert sich das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin des ZDF fit für die weiter anstehenden Aufgaben: inhaltliche Vielfalt und Kompetenz auf allen Plattformen auszuspielen.



Beton ist das prägende Material im neuen Studio: "Es steht für Wirtschaft und Industrie, für das Kantige unserer Themen, für eine unverrückbare Haltung, wenn es um Gerechtigkeit und Betrügereien geht, aber auch für Ästhetik und ein modernes Lebensgefühl - auch das ist 'WISO'", sagt Moderator und Redaktionsleiter Marcus Niehaves. Im Studio werden anstelle eines Tisches Betonsäulen zum Einsatz kommen, die für Live-Schalten, Interviews und Moderationen flexibel eingesetzt werden können. Hinzu kommt eine große LED-Wand zur Präsentation von Sachverhalten und Zusatzinfos. Der Integration der sozialen Medien in die "WISO"-Sendung dient ein beweglicher Studiomonitor im Smartphone-gemäßen Hochkant-Format.



Themen der ersten "WISO"-Sendung im neuen Design sind "Spielsucht bei Senioren", "Elektrogrills" und "Bodylotion - teuer oder billig". Der "WISO"-Tipp in der ersten Sendung im neuen Design zeigt auf, in welchen Produkten sich Aluminium versteckt und welche Alternativen es dazu gibt. Getränkedosen oder Schalen von Fertiggerichten enthalten Aluminium, das aus den Verpackungen in die Speisen und Getränke übergehen kann. Zudem ist in vielen kosmetischen Produkten Aluminium zu finden: In Deos steckt es als Schweißhemmer, in Lippenstiften als Farbpigment oder in Sonnenschutzmitteln als Beschichtung. Der "WISO"-Tipp klärt, wie gesundheitskritisch das Leichtmetall ist.



Wie sich das "WISO"-Studio und die "WISO"-Deko in mehr als 34 "WISO"-Jahren verändert haben, zeigt dieser Link: https://ly.zdf.de/0bc/.



Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "WISO" bietet im ZDF jeden Montag um 19.25 Uhr 45 Minuten Service und Verbraucherinformationen. Das Magazin stellt die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen für die Verbraucher verständlich dar und gibt konkrete und umsetzbare Tipps. Mit dem Test von Produkten und Dienstleistungen deckt es außerdem regelmäßig Missstände auf. Seit November 2016 ist Marcus Niehaves Redaktionsleiter und Moderator von "WISO". "WISO" startete am 3. Januar 1984 als Nachfolgesendung von "Bilanz" und wird live produziert.



