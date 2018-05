Das Analysehaus SRC hat sein Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienunternehmens CA Immo von 27,50 auf 29,00 Euro erhöht, nachdem das Unternehmen am Vorabend Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die Anlageempfehlung "Hold" bestätigte Analyst Stefan Scharff in seiner Studie vom Donnerstag hingegen. Aktuell notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 29,20 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

Die Zahlen zum ersten Quartal 2018 seien "ein guter Start ins Jahr" gewesen, hält der Scharff fest. Seine Anlageempfehlung bliebe jedoch neutral, da der Kurs zuletzt bereits stark gestiegen sei. Das Angebot des US-Investors Starwood dürften auch aufgrund des Kursanstiegs nicht sehr viele Anleger annehmen, erwartet der SRC-Analyst. Starwood möchte 26 Prozent an der CA Immo für 27,50 Euro übernehmen.

Die Prognose für den Gewinn pro Aktie liegt für das laufende Geschäftsjahr 2018 bei 2,22 Euro. In den Folgejahren soll er dann bei 2,54 Euro (2019) und 2,19 Euro (2020) liegen. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,90 Euro (2018), 1,00 Euro (2019) und 1,10 Euro (2020).

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/ste

AFA0066 2018-05-24/17:51

ISIN: AT0000641352