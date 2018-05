Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres liegt die Deutsche Rohstoff noch deutlich hinter ihren Vorjahreswerten. Der Umsatz der auf Öl- und Gasexploration ausgerichteten Holding ging von 20,9 auf 15,7 Millionen Euro zurück. Das lag jedoch ausschließlich an Verschiebungen bei den Erlösen und nicht am operativen Geschäft an sich. Von Jörg Lang

Den vollständigen Artikel lesen ...