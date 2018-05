Das Biotech-Unternehmen Medigene will durch eine Kapitalerhöhung einen Millionenbetrag für die Forschung im Bereich Immuntherapie in die Kassen spülen. Man werde bis zu 2,23 Millionen neuer Aktien über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren emittieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dies entspreche rund 10 Prozent des momentanen Grundkapitals. Die Bücher werden demnach voraussichtlich am 25. Mai vor Handelsstart an der Frankfurter Börse geschlossen.

Auf Basis des aktuellen Xetra-Schlusskurses von 14,84 Euro läge der angepeilte Erlös bei bis zu 33 Millionen Euro. Mit dem frischen Geld sollen Immuntherapieprogramme finanziert werden. Nachbörslich gab der Kurs der Aktie nach der Ankündigung der angestrebten Kapitalerhöhung allerdings um vier Prozent nach.

QVT Financial, einer der Hauptinvestoren von Medigene, werde bis zu 1,1 Millionen Papiere umplatzieren, hieß es weiter in der Mitteilung. Zuvor hatte der Investor bereits bekannt gegeben, im Laufe des Jahres externes Kapital an die Investoren zurückführen zu wollen./tos/he

ISIN DE000A1X3W00

AXC0370 2018-05-24/18:32