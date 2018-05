Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

In den USA sind in der Woche zum 19. Mai mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 11.000 auf 234.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 220.000 vorhergesagt.

Belgiens Geschäftsklima im Mai leicht eingetrübt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Mai leicht eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 0,8 Punkte auf plus 0,2. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf plus 0,7 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei plus 1,0 notiert hatte.

Scholz: Proeuropäische Aussagen aus Italien sehr gutes Zeichen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat jüngste Aussagen des designierten italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum europapolitischen Kurs seiner Regierung als positives Signal gewertet. "Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass der ... künftige Ministerpräsident Italiens sich sehr proeuropäisch geäußert hat, dass er gesagt hat, dass er sich an die Regeln, die in Europa gemeinsam vereinbart sind, mit seiner Regierung halten will", erklärte Scholz.

Trump sagt Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim ab

US-Präsident Donald Trump hat sein Gipfeltreffen in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Das Weiße Haus veröffentlichte ein Schreiben des US-Präsidenten, in dem dieser die Absage des Treffens mit der "offenen Feindseligkeit" der nordkoreanischen Führung begründete. Er halte den Gipfel gegenwärtig für "unangemessen", legte Trump dar. Zugleich hob er die Schlagkraft des Atomwaffenarsenals der USA hervor.

Guterres "zutiefst besorgt" über Absage des USA-Nordkorea-Gipfels durch Trump

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat besorgt auf die Absage des USA-Nordkorea-Gipfels durch US-Präsident Donald Trump reagiert. "Ich bin zutiefst besorgt", sagte Guterres am UN-Sitz in Genf. Er forderte die Beteiligten auf, "ihren Dialog fortzusetzen, um einen Weg zu einer friedlichen und überprüfbaren Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu finden".

IAEA bescheinigt dem Iran Einhalten des Atomabkommens

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat dem Iran bescheinigt, sich trotz des Ausstiegs der USA weiterhin an das Atomabkommen von 2015 zu halten. Der Iran beachte die Beschränkungen für seine Atomanlagen, die in dem Abkommen mit den UN-Vetomächten und Deutschland festgeschrieben worden seien, heißt es in einem IAEA-Bericht, in den die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag Einblick hatte.

Zehn Staaten diskutieren wieder über Finanztransaktionssteuer

Die zehn Länder, die prinzipiell zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer bereit sind, wollen in Brüssel erneut über das Vorhaben diskutieren. Aussichten auf einen schnellen Erfolg zeichneten sich im Vorfeld aber nicht ab. "Ich erkenne, dass in den Detailgesprächen noch sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen liegen", sagte der österreichische Finanzminister Hartwig Löger, auf dessen Initiative hin sich die Länder nach einer Sitzung der Euro-Finanzminister treffen wollen.

Wohl doch keine Europäer von Facebook-Datenskandal betroffen

Möglicherweise sind doch keine Daten europäischer Facebook-Nutzer von dem Skandal um die britische Firma Cambridge Analytica betroffen. Es seien keine Beweise dafür gefunden worden, dass Daten europäischer Nutzer an Cambridge Analytica weitergeleitet wurden, erklärte Facebook auf eine entsprechende schriftliche Frage des EU-Parlaments. Zunächst hatte Facebook gegenüber der EU-Kommission von bis zu 2,7 Millionen betroffenen europäischen Nutzern gesprochen.

Erdogan verspricht bei Wiederwahl "Stärkung der Beziehungen" zur EU

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall seiner Wiederwahl eine Stärkung der Beziehungen zu Europa versprochen. "Wir wollen unsere wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit verschiedenen regionalen Strukturen stärken, besonders der Europäischen Union", sagte Erdogan bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP). Die vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei finden am 24. Juni statt.

Trump will Politik des "maximalen Drucks" auf Nordkorea fortsetzen

Nach der Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, seine Politik des "maximalen Drucks" auf Pjöngjang fortzusetzen. Die Strafmaßnahmen der USA gegen Nordkorea und der "maximale Druck" würden beibehalten, sagte Trump vor Journalisten. Zugleich warnte Trump, die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea seien bereit, auf "dumme oder unbesonnene" Handlungen Nordkoreas zu reagieren.

Russland und Opec sprechen über Lockerung der Förderbremse

Russland und andere große Ölproduzenten werden über die Lockerung eines Abkommens diskutieren, das die Ölproduktion reduziert und dazu beigetragen hat, die Rohölpreise zu stützen. Russlands Ölminister Alexander Nowak sagte nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA, bei einem Treffen im nächsten Monat werde er mit Kollegen aus Saudi-Arabien und anderen Mitgliedern der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) die Möglichkeit einer "allmählichen Erholung der Produktion" diskutieren.

Hariri erneut mit Regierungsbildung im Libanon beauftragt

Trotz deutlicher Verluste seines Lagers bei der Parlamentswahl vor drei Wochen ist der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri erneut mit der Bildung einer Regierung beauftragt worden. Staatschef Michel Aoun erteilte ihm den Auftrag am Donnerstag, wie das Präsidialamt in Beirut über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Zuvor hatten sich genügend Abgeordnete hinter Hariri gestellt, der nun vor seiner dritten Amtszeit steht.

