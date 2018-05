The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2018



ISIN Name



AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG

CA1332403098 CAMEO RESOURCES CORP.

CA20601C1041 CONA RES LTD

CA6823101077 ONCOLYTICS BIOTECH

LU1254455949 OSSIAM ISX EMVHD UETF1DEO

SG7R06940349 DBS CAP. FDG 08-UND. FLR

US0044681049 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001

US23283K2042 CYTORI THERAPEUT. DL-001

US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001

XS1603948032 NETFLIX 17/27 REGS